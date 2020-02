Governo de SP confirma morte de caminhoneiro em Botucatu em decorrência das chuvas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de SP confirmou, na noite desta segunda-feira (10) a morte de um caminhoneiro em Botucatu (a 238 km de SP). Duas pessoas continuam desaparecidas.O caminhão em que ele estava caiu na cratera que se abriu na Rodovia SP 300 (Marechal Rondon). O corpo do motorista foi encontrado às margens de um córrego em local de difícil acesso.Botucatu está em estado de emergência e calamidade. Ao todo, dez famílias estão desabrigadas.De acordo com dados meteorológicos, 122 milímetros de chuva foram registrados entre meia-noite e 4h, causando mais de 40 pontos de alagamentos. Houve registros de carros que caíram em crateras, quedas de muros, de árvores e até o desabamento de uma ponte.Outras quatro pontes, que ligam a região central da cidade a outros bairros, foram interditadas por apresentarem riscos estruturais.O ginásio municipal Mario Covas Júnior foi transformado em abrigo temporário para as famílias desabrigadas, que serão acompanhadas pela assistência social da cidade.Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal realizam desde as primeiras horas do dia atendimento as famílias prejudicadas pela chuva, além da interdição de via e imóveis que apresentam riscos. O fundo social da cidade já pede por doações para auxiliar as vítimas como produtos de higiene, roupa de cama, móveis, colchões.