Governo de SP começa a distribuir grana do Merenda em Casa

Coronavírus já pode estar dentro de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (8) como será distribuída a grana do programa Merenda em Casa, que deverá beneficiar 732 mil alunos da rede estadual de ensino, durante o período de suspensão das aulas provocada pelo coronavírus. O dinheiro deverá chegar às famílias em até quatro horas após o cadastro em um aplicativo.

Segundo o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, o benefício será de R$ 55, podendo ser ampliado para R$ 110 ao mês, com a ajuda da iniciativa privada e doações de pessoas físicas, para 113 mil estudantes em extrema pobreza e que não recebem o Bolsa Família. "A gente está olhando muito para as pessoas que mais precisam", afirmou.

O anúncio foi feito nesta quarta durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador João Doria. "A gente escolheu trabalhar com todos aqueles que, até março, estivessem com Bolsa Família e também jovens que não estão no Bolsa Família, mas em situação de extrema pobreza, segundo o CadÚnico", afirmou Rossieli.

Segundo o secretário da Educação, a medida serve para auxiliar as famílias durante o isolamento social. "Temos um quinto das famílias brasileiras que têm restrições alimentares, por exemplo. E a merenda escolar é, sim, uma das estratégias mais importantes que o governo estadual tem trabalhado. Os indicadores têm mostrado isso com muita clareza."

Rossieli disse que as taxas para transferência ou saque na rede de caixas do Banco 24 Horas serão pagas diretamente pelos responsáveis pelo aplicativo.