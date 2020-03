Tempos amargos

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O governo de Santa Catarina voltou atrás no plano de retomada das atividades econômicas e serviços, previsto para iniciar nesta quarta-feira (1º).

Em reunião com prefeitos do estado, neste domingo (29), o governador Carlos Moisés (PSL) sinalizou que vai prorrogar as medidas de isolamento social até que o sistema de saúde esteja preparado para a expansão do novo coronavírus no estado.

O anúncio de retomada de algumas atividades não essenciais foi feito pelo governo estadual na última semana, após discurso do presidente Jair Bolsonaro, que incentivou o retorno dos serviços e comparou o novo coronavírus a uma gripezinha.

Apesar de crítico a fala do presidente, Moisés havia anunciado um plano que contemplava a reabertura de academias, shoppings, bares e restaurantes, além de autorização para funcionamento de hotéis.

Com a nova determinação, o governo não detalhou quando deve aprovar a retomada desses serviços.

O primeiro anúncio foi comemorado com uma carreata em Balneário Camboriú, na noite de quinta-feira (26). A prefeitura da cidade chegou a usar guardas para pedir que banhistas deixassem a faixa de areia da praia para evitar aglomeração.

Segundo o governo, uma nova data para reabertura do comércio dependerá da chegada de recursos e equipamentos para profissionais da saúde por parte do governo federal, além de materiais para leitos de UTI já adquiridos pela Secretaria Estadual da Saúde.

O secretário estadual da saúde, Helton Zeferino, afirma que, por problemas logísticos, ainda não chegaram equipamentos de proteção individual suficientes enviados pelo Ministério da Saúde. "Não podemos correr o risco de uma abertura sem a garantia do fornecimento de proteção aos profissionais de saúde."