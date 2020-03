Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Romeu Zema (Novo) decretou situação de emergência em saúde pública por causa do surto da COVID-19 (coronavírus). A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta (13).

O texto diz que podem ser adotadas determinações compulsórias para exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas e tratamentos médicos específicos.

O decreto dispensa licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde para atender a demanda de enfrentamento da doença e instala o COES (Centro de Operações de Emergência em Saúde).

Ele perdura enquanto durar o estado de emergência provocado pelo vírus, diz o texto. Até quinta-feira (12), a Secretaria de Saúde de Minas tinha 313 casos de infecção pelo COVID-19 notificados -22 foram descartados, 289 estão sendo investigados e dois foram confirmados.