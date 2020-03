Wilson Lima sai do limbo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governadores articulam uma campanha nacional por conta própria, em reação à propaganda lançada pelo governo Jair Bolsonaro (sem partido) que diz que o "Brasil não pode parar".

A sequência de declarações do presidente fez aumentar de forma relevante a pressão de comerciantes em cima dos estados para a reabertura dos serviços.

A ideia é criar peças publicitárias para confrontar a narrativa do presidente e colocar o cuidado com as vidas como a atenção mais importante do momento. Os governadores querem defender as decisões tomadas até agora e falam em revisões de acordo com a curva do avanço do coronavírus.

Quase todos os estados tomaram medidas restritivas, bem como diversas prefeituras, seguindo orientações do Ministério da Saúde.

Conforme publicou o jornal Folha de S.Paulo, as falas do presidente geraram pressão dos secretários estaduais de Saúde em cima do ministro Luiz Henrique Mandetta. A reunião desta quinta-feira (26) teve bate-boca.​