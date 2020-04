Governador João Doria recomenda o uso de máscara em São Paulo

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (23) que vai publicar um decreto nesta sexta recomendando à população usar máscaras se for necessário sair de casa. A prefeitura da capital já havia adotado a mesma medida no dia 16, assim como outras cidades do estado.

Segundo o governador, a norma não invalida a necessidade de manutenção do isolamento social durante a quarentena.

Alguns municípios, porém, adotaram a obrigatoriedade de usar a máscara em transportes coletivos e estabelecimentos de serviços essenciais , como forma de diminuir a proliferação da Covid-19. É o caso de Guarulhos e de outras 13 cidades.

Em Guarulhos, a obrigatoriedade começa na próxima segunda-feira (27), mas muitas pessoas já circulam pela cidade usando o equipamento de proteção. Entretanto, ainda é grande a parcela da população que não toma a precaução, colocando-se em risco.

No centro da cidade, na tarde desta quinta-feira (23), a reportagem verificou ainda que pessoas sem máscara continuam não guardando distância das demais nas rodas de conversa, nos pontos de ônibus e dentro dos coletivos.

A mesma situação é verificada nas outras cidades. Mas duas delas, pelo menos, passaram a multar os que não seguirem a determinação. Em Ribeirão Preto, a sanção é de R$ 55,22, enquanto que em Tietê o valor é de R$ 270.

Uso de máscaras em São Paulo:

- OBRIGAÇÃO

Guarulhos

Campinas

Guaratinguetá

Praia Grande

Porto Feliz

Tremembé

São José do Rio Pardo

Pedreira

Hortolândia

Tietê

Campos do Jordão

Bauru

Marília

Espírito Santo do Pinhal

- RECOMENDAÇÃO

São Paulo

São José dos Campos

Piracicaba

Presidente Prudente

Pinhalzinho