Governador diz que investimentos prometidos por Bolsonaro não chegaram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), fez uma reivindicação ao governo federal para que se cumpram os repasses prometidos para o combate ao coronavírus no estado. Ele contestou nesta terça-feira (7) as informações que apontam para o recebimento de bilhões de reais vindos da União.

"Sei que as pessoas recebem informações de que bilhões de reais são repassados pelo governo federal para socorrer os estados e municípios na área de saúde. Falam que vários equipamentos são enviados, mas, infelizmente, essa não é a realidade", declarou.

O governador diz que o estado aplicou R$ 156 milhões na compra de equipamentos e investimentos no combate ao novo coronavírus, e que só recebeu R$ 6,4 milhões do governo federal, enquanto os municípios levaram R$ 9,1 milhões. "O equivalente a R$ 2 por habitante", criticou.

O governador acrescentou que itens prometidos pelo governo federal, como avental, touca, álcool em gel e máscaras, não chegaram ou vieram em pouca quantidade. "Precisamos de mais recursos para fazer o que tem que ser feito na defesa da saúde do nosso povo", disse Dias.