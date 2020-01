Gerente de bar é condenado por estuprar e matar com taco de beisebol ativista em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou na noite desta quinta-feira (9), por feminicídio qualificado e estupro, o gerente de bar Willy Gorayeb Liger, 30, assassino confesso da militante feminista Débora Soriano de Melo, morta aos 23 anos em dezembro de 2016.Liger foi condenado a 30 anos de reclusão em regime inicial fechado e sem o direito de apelar em liberdade. Os jurados, quatro homens e três mulheres, chegaram à conclusão que o réu matou a vítima a golpes de taco de beisebol para garantir a impunidade em relação ao estupro que havia praticado momentos antes.A defesa de Liger informou que buscará na Justiça a redução da pena.O cenário do crime foi no interior de um bar localizado na Mooca, zona leste da capital paulista. O estabelecimento pertencia a um primo de Liger e ele trabalhava no local como gerente.Na madrugada do dia 14 de dezembro de 2016, o criminoso e dois amigos conheceram Débora e outra jovem em uma casa noturna no centro, e o grupo combinou de ir até o bar da Mooca, onde todos permaneceram até por volta das 9h.O estupro ocorreu quando Liger e Débora ficaram sozinhos, após os outros integrantes do grupo terem ido embora. Segundo a denúncia do Ministério Público, com as portas do estabelecimento fechadas, Liger estuprou Débora, causando lesões corporais graves e hemorragia.Depois do crime sexual, ele matou a jovem com golpes de um taco de beisebol. Os golpes provocaram ferimentos na cabeça e a morte de Débora.Liger foi preso oito dias após o crime na Bahia, para onde havia fugido. O gerente de bar já havia sido condenado anteriormente por agredir, estuprar e roubar uma ex-namorada, em 2009, e era considerado foragido da Justiça.Ao ser preso, ele assumiu ter matado Débora, mas alegou lapso de memória em relação ao estupro.Na sentença, o juiz Luis Gustavo Esteves Ferreira destacou que o crime “foi cometido pelo acusado com brutalidade incomum, incompatível com o mais elementar sentimento de piedade humana.”O corpo da vítima foi encontrado no depósito do bar depois que o proprietário do estabelecimento procurou a polícia. Ele recebera uma ligação de Liger dizendo ter cometido o crime e pedindo um tempo para se livrar do corpo. O proprietário, no entanto, decidiu fazer o comunicado à polícia.Débora era integrante da União Brasileira de Mulheres e da União da Juventude Socialista, entidades que fizeram protestos contra a morte da ativista e reivindicaram providências judiciais.