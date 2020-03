As agressões a jornalistas em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O departamento do curso de geografia da Universidade de São Paulo suspendeu as aulas nesta quarta-feira (11) devido à confirmação de um caso de coronavírus em um aluno da instituição. Os estudantes foram avisados por email disparado no começo da tarde.

As aulas foram suspensas nesta quarta, enquanto a universidade investiga o histórico do aluno, como que disciplinas frequentou.

Como o semestre letivo começou, na prática, na última segunda (9) -a primeira semana foi de recepção de calouros, a segunda foi de Carnaval-, é possível que o estudante ainda não tenha ido à instituição.

Ainda nesta quarta a USP pode ter alguma resolução sobre os próximos encaminhamentos: se manterá ou suspenderá as aulas em outros departamentos da instituição.

O caso do estudante, que cursa graduação, já está contabilizado nos 34 confirmados pelo Ministério da Saúde, segundo a universidade.

Diante do avanço do novo coronavírus, representantes do Ministério da Saúde discutem a possibilidade de apresentar proposta para que escolas adiantem o período de férias de dezembro para os meses de inverno.

Outra sugestão em análise é que o período de férias de julho seja ampliado, evitando aglomerações no período em que há mais casos de gripe e resfriados e, agora, de alerta para o novo coronavírus.

A medida, porém, não seria obrigatória, nem seria recomendada a todo o país -a ideia é avaliar a possibilidade de fazer a sugestão a cidades que tiverem maior número de casos de covid-19, por exemplo, a depender de análise do cenário nos próximos meses.

A proposta faz parte de uma lista de ações em estudo do que membros do ministério chamam de medidas não farmacológicas que poderiam ser aplicadas contra o vírus.

Trata-se de ações para tentar reduzir a possibilidade de transmissão em um possível cenário de forte aumento de casos.