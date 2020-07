Fuvest divulga novas datas do vestibular 2021; primeira fase será no dia 10 de janeiro

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou nesta quinta as novas datas do exame para o começo de 2021. A primeira fase será realizada no dia 10 de janeiro e as provas da segunda fase nos dias 21 e 22 de fevereiro.

As inscrições para o exame serão abertas no dia 31 de agosto e vão até o dia 23 de outubro de 2020. O Manual do Candidato, que contém maiores informações sobre o vestibular, será divulgado no dia 24 de agosto.

A Fuvest também ampliou a data limite para os candidatos que quiserem pedir isenção ou redução da taxa de R$ 182, até as 23h59 do dia 24 de julho. O pedido deve ser feito pelo site fuvest.br.

As novas datas foram definidas, segundo a fundação, "com o objetivo de dar mais oportunidade para que os candidatos possam se preparar" para o vestibular.

Em 2021, serão 8.242 vagas a serem preenchidas pelo vestibular da Fuvest para a Universidade de São Paulo (USP).

VEJA O CALENDÁRIO COM NOVAS DATAS DA FUVEST 2021:

Pedidos de isenção da taxa de inscrição: até 24 de julho de 2020

Divulgação do Manual do Candidato: 24 de agosto de 2020

Período de inscrição: 31 de agosto a 23 de outubro de 2020

Prova da primeira fase: 10 de janeiro de 2021

Provas da segunda fase: 21 e 22 de fevereiro de 2021

Divulgação da primeira lista de aprovados: 15 de março de 2021