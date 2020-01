Fuvest divulga aprovados no vestibular da USP; veja a lista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou às 10h desta sexta (24) a lista dos candidatos aprovados em primeira chamada no vestibular da USP (Universidade de São Paulo). Confira os resultados no site (https://www.fuvest.br/).O período de matrícula virtual será das 8h de 25 de janeiro até as 16h de 28 de janeiro. Já a presencial poderá ser feita em 18 e 19 de fevereiro (os horários e locais devem ser consultados no manual do candidato).A divulgação dos convocados em segunda e terceira chamadas será realizada em 31 de janeiro e 7 de fevereiro, respectivamente.A USP oferece para 2020 11.147 vagas em 106 cursos de graduação. Destas, 8.317 são destinadas à seleção pelo Fuvest, enquanto 2.830 vagas são para participantes do Enem. Outras 113 vagas foram reservadas para estudantes brasileiros participantes de competições do conhecimento.O curso de medicina foi o mais concorrido nesta edição (nos três campus, em São Paulo, Bauru e Ribeirão preto). Já os com menor número de inscritos foram engenharia de biossistemas, biblioteconomia e ciência da informação e licenciatura em geociências e educação ambiental.O exame foi aplicado em 24 de novembro (primeira fase) e em 5 e 6 de janeiro (segunda fase).A primeira fase teve 129 mil inscritos, incluindo os treineiros. Destes, 7,9% faltaram, índice inferior ao do ano passado, quando chegou a 8,1%. A abstenção na cidade de São Paulo foi de 8%. A prova foi aplicada em 88 lugares distribuídos por 35 municípios brasileiros.Já a segunda fase, com 34.924 convocados, teve índice de abstenção de 6,9% no primeiro dia e de 7,5% no segundo.A última edição teve algumas novidades. Questões interdisciplinares e prova em cores foram alguns dos destaques.