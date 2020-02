Fuja dos principais golpes com o cartão de crédito no Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A animação dos foliões e a aglomeração nas ruas facilitam a vida dos bandidos no Carnaval. Entre os golpes mais comuns aplicados nesta época está a troca de cartões de crédito, segundo a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos).O golpista se passa por um vendedor ambulante ou é um motorista de aplicativo ou taxista mal intencionado e entrega a maquininha para o cliente digitar a senha do cartão.O falso comerciante se aproveita de um momento de distração do comprador e presta atenção na senha que está sendo digitada, ou usa algum truque e desvia a atenção do cliente para que a vítima digite a senha no campo destinado ao valor da compra.Aproveitando a falta de atenção do cliente, o bandido troca o cartão e devolve outro muito parecido. Sem perceber, o folião entregou o cartão com a senha ao golpista.A melhor forma de evitar ser vítima de golpe é redobrar a atenção ao realizar compras, independentemente do lugar."Fique sempre atento ao seu cartão e confira a devolução. Veja se os números da sua senha estão aparecendo na tela quando você a digita: isso não pode acontecer. Lembre-se que o campo de senha mostra apenas asteriscos", alerta Adriano Volpini, diretor da comissão de Prevenção a Fraudes da Febraban.Ao perceber que foi vítima do golpe, é preciso ligar imediatamente para a central de atendimento do banco ou do cartão e solicitar o seu cancelamento. Registrar um Boletim de Ocorrência também é recomendável.Outro golpe comum é a o da dupla operação. Nele, bandidos se aproveitam da distração do cliente para passar a mesma compra duas vezes, dizendo que a primeira tentativa deu problema. Alguns usam outra maquininha e cobram novamente o valor (o mesmo, ou maior). Só ao conferir o extrato o consumidor perceberá o prejuízo.FURTO DE CELULARComuns em locais com multidões, como bloquinhos de Carnaval, o furto e a perda de celular devem ser comunicadas ao banco o mais rápido possível para evitar que bandidos consigam acessar aplicativos da conta e do cartão de crédito da vítima."Quando a pessoa tem seu celular roubado, ela se lembra de fazer o Boletim de Ocorrência e avisar a empresa de telefonia e a operadora do cartão de crédito. Quase ninguém lembra de avisar ao banco", alerta Volpini.De acordo com a Febraban, em geral, os bandidos têm técnicas de convencimento, por meio de emails ou mensagens falsas, para induzir a vítima a informar as senhas de desbloqueio do aparelho celular. "Desconfie sempre, principalmente de links enviados. A orientação é a própria pessoa acionar a operadora para pedir o bloqueio", afirma Volpini.COMO FUNCIONAM OS GOLPES1) Roubo de senhaComo funciona:- O golpista se passa por um vendedor ambulante e entrega a maquininha para o cliente digitar a senha do cartão;- O falso vendedor se aproveita de um momento de distração do comprador e presta atenção na senha que está sendo digitada ou desvia a atenção do cliente para que a vítima digite a senha no campo destinado ao valor da compra, o que permite ao golpista descobrir o código secreto.​Como evitar:- Sempre preste muita atenção na hora de fazer qualquer compra;- Verifique se está digitando a senha no campo correto e confira o cartão na devolução.2) Troca de cartõesComo funciona:- O bandido fica de olho na digitação da senha e, após o consumidor usar a maquininha, devolve um cartão parecido de outra pessoa. O cliente só vai perceber a troca quando for usar o cartão novamente;- Os golpistas também aproveitam o momento de distração para pedir que o cliente digite a senha no campo de valor.​Como evitar- Sempre que possível, passe você mesmo o cartão na maquininha;- Ao finalizar a compra e pegar o cartão de volta, veja se é o seu nome que está nele.3) Compra repetidaComo funciona:- Há ainda a fraude comum da compra repetida. Nela, bandidos se aproveitam da distração do cliente para passar a mesma compra duas vezes dizendo que a primeira tentativa deu problema;​Como evitar:- Baixe o aplicativo do cartão e ative para receber notificação a cada compra realizada;- Antes de passar o cartão novamente, verifique se o valor da compra está correto;- Sempre peça e confira o recibo. E, se algo der errado, peça para cancelar a operação.DICAS PARA REDUZIR RISCOS- Nunca empreste ou entregue o seu cartão para ninguém e nunca o perca de vista;- Ao efetuar pagamentos com cartão, não deixe que ele fique longe do seu controle, confira o valor e tome cuidado para que ninguém observe a digitação da sua senha;- Solicite sempre a via do comprovante de venda e confira o valor impresso da compra;- Tome cuidado com esbarrões. Se ocorrer, verifique se o cartão que está com você é realmente o seu. Se não for, ligue imediatamente para o banco e solicite o -cancelamento.PRECAUÇÕES- Cadastre-se no banco para receber avisos por SMS ou email a cada transação realizada com seu cartão, Assim, é possível identificar com rapidez uma transação fraudulenta;- Nunca guarde a senha junto ao cartão. Isso reduz o risco em casos de perda ou roubo;- Quando for destruir um cartão, corte o chip ao meio;- Em caso de roubo, perda ou extravio do seu cartão, ligue imediatamente para a central de atendimento do seu banco e solicite o cancelamento do cartão. Em caso de roubo, também registre um Boletim de Ocorrência.