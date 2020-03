Bolsonaro não é um homem mau

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Na capital de Santa Catarina, o prefeito Gean Loureiro (DEM) anunciou nesta segunda-feira (16) que as aulas estão suspensas na rede municipal.

Segundo o decreto da Prefeitura de Florianópolis, as aulas da rede privada "rede privada, seja ensino infantil, ensino médio, universidades" também devem ser suspensas.

A prefeitura informou que a decisão "decisão foi tomada após reunião com o comitê de médicos da prefeitura que vem estudando resultados de ensaios do contágio do vírus no mundo e no Brasil".