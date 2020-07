Fiscalização lacra 11 bares que abriram à noite na zona leste de SP

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), fechou, na noite da sexta-feira (10), 11 bares que desrespeitaram as regras do protocolo de reabertura de bares e restaurantes na capital paulista. Eles estavam funcionando depois das 17h, horário não permitido.

A ação de fiscalização dos bares feita pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, contou com o apoio GCM (Guarda Civil Metropolitana), Polícia Militar e CET. (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Além de lacrar os locais, foi aplicada multa no valor de R$ 9.380 para cada um dos estabelecimentos localizados em São Miguel Paulista e Aricanduva (ambos na zona leste).

Desde o dia 6 de julho, bares e restaurantes podem funcionar com horário regulado, capacidade reduzida e seguindo as normas de segurança. O protocolo de reabertura, assinado por Covas, prevê lotação máxima de 40% dos ambientes, expedientes diários de seis horas e funcionamento dos estabelecimentos até as 17 horas. Além disso, é obrigatório o uso de máscara por todos, sejam funcionários ou clientes.

Desde o início das restrições, cerca de 2.000 agentes trabalharam na fiscalização e 647 estabelecimentos foram interditados por descumprirem as regras. Destes, 237 são bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias.

Somente em Sapopemba (zona leste), distrito com mais mortes na capital, até a semana passada, mais de 20 locais foram interditados pela subprefeitura local, que junto com a GCM e PM tem rastreado redes sociais para coibir a realização de bailes funk. Foram aplicados R$ 173.093,44 em multas a estabelecimentos que estavam abertos irregularmente.