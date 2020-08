Fiscalização fecha 26 bares que funcionavam depois das 22h em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fiscalização interditou 26 bares nesta sexta-feira (7) na cidade de São Paulo, por excederem o horário permitido pela legislação municipal durante a pandemia, que, atualmente, é até as 22h.

Os estabelecimentos foram fechados um dia após o início da medida do governador João Dória (PSDB) que permite o funcionamento de bares e restaurantes até as 22h e não até 17h, como estava em vigor anteriormente. Os locais podem funcionar somente seis horas por dia.

Segundo a Secretaria Municipal das Subprefeituras, da gestão Bruno Covas (PSDB), uma fiscalização com apoio da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e da Polícia Militar interditou oito bares em Itaquera (zona leste), um na Mooca (zona leste), quatro em Santana (zona norte), oito em São Mateus (zona leste), três na Sé (região central) e dois na Vila Mariana (zona sul).

De acordo com a prefeitura, desde o início das restrições impostas na cidade para tentar conter o avanço do novo coronavírus, 911 estabelecimentos foram interditados por descumprirem as regras vigentes -destes, 510 são bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias.

Além de fechados, os locais recebem multa de R$ 9.231,65 a cada 250 m². Para voltar a funcionar, os estabelecimentos devem solicitar a desinterdição na subprefeitura da região.