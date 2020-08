Fila para tirar novo RG causa aglomeração no centro de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem buscou atendimento no Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daun levou mais de duas horas para conseguir tirar o RG, segundo relato de pessoas que estiveram no local na manhã desta terça-feira (11).

Centenas de pessoas formaram uma imensa fila que se estendeu por três quarteirões, começando na sede, na avenida Cásper Líbero, 370, passando pela avenida Senador Queiroz, e terminando somente na avenida Brigadeiro Tobias.

O motoboy Cleber Pereira, 22 anos, foi até o local para tirar a segunda via do RG e afirma que chegou por volta das 10h30. Às 12h30 ele estava ainda na metade da fila para atendimento. "Tá muito devagar, tem muita gente. Eu vim porque perdi o meu RG e não dá para andar de moto sem documento, mesmo com CNH, pode dar problema", disse.

Ao longo da fila, parte das pessoas não usava máscaras ou estava com a máscara no queixo, apesar da exigência pelo uso da proteção contra o novo coronavírus. Perto da entrada do instituto o espaço se afunilava e formava aglomerações.

A cabeleireira Roberta Ferreira da Silva, 41 anos, estava no fim da fila por volta do 12h20. Ela contou que havia chegado meia hora antes e a fila quase não tinha andado. "Tinha que ter uma outra forma mais simples de tirar um documento. Não sei se tem poucas pessoas atendendo ou se é só desorganização, mas no meio de uma pandemia deixar a gente aqui na fila para tirar a segunda via do RG não faz sentido", reclama.

Este tipo de serviço costumava ser realizado também no Poupatempo. No entanto, por conta da pandemia da Covid-19, as unidades estão fechadas.

Desde o dia 20 de julho, o Poupatempo, em parceria com o Detran-SP, afirma que está mandando RG e CNH pelos Correios. Os documentos enviados ficaram retidos nos postos e não puderam ser entregues.

GOVERNO DIZ QUE FAZ MUTIRÃO

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sob gestão João Doria (PSDB), afirmou que o instituto realizou mutirão para emissão de RGs e já entregou 77.696 documentos desde 6 de maio no estado, sendo 28.645 na capital paulista.

Segundo a pasta, para ser atendido no instituto na capital, os interessados podem agendar dia e horário pelo telefone (11) 3311-3202, mas também realiza atendimento espontâneo. O atendimento começa às 9h.

A secretaria afirmou ainda que "além da sede do instituto, na avenida Cásper Líbero, 370, centro, outros 210 postos estão realizando atendimento emergencial no Estado enquanto durar a quarentena".

O Detran-SP disse que a exigência para que solicitantes da primeira CNH tenham um RG com validade de dois anos é um critério de segurança para o atendimento.