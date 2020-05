Fiesp pede na Justiça suspensão de megarrodízio em São Paulo

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fiesp entrou com novas medidas judiciais nos últimos dias para pedir alívio para a indústria na pandemia.

Nesta quarta (13) foi um pedido de suspensão do megarrodízio na capital paulista para que as empresas associadas ao Ciesp ou que fazem parte da base dos sindicatos filiados à Fiesp sejam liberadas da restrição. A exclusão do rodízio seria concedida a todos os trabalhadores de funções que as empresas considerassem necessárias para manter suas operações, segundo a solicitação.

Fiesp e Ciesp também ingressaram com mandado de segurança na 7ª Vara da Fazenda da capital para tentar isentar as empresas de multas e juros em caso de atraso no recolhimento de tributos estaduais. A outra solicitação foi feita na 15ª Vara da Fazenda da capital para tentar prorrogação no prazo de vencimento de impostos municipais de São Paulo.