Festival solidário na internet arrecada doações para forrozeiros

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um festival online, que reúne mais de 200 artistas de 14 estados brasileiros, foi a saída encontrada para celebrar o São João e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos que vão ser distribuídos com profissionais da cadeia produtiva do forró. Eles estão sem trabalhar por causa da pandemia do novo coronavírus.

O São João na Rede, organizado pelo Fórum Nacional Forró de Raiz, movimento cultural em defesa do tradicional ritmo nordestino, teve início no dia 12 de junho e vai até esta segunda-feira (29).

A divulgação do festival contou com a participação de artistas famosos como Gilberto Gil e Elba Ramalho.

Além de shows de artistas locais, a programação engloba oficinas, entrevistas sobre a força cultural das festas juninas, exibição de filmes, apresentação de dança e debates na internet.

Os recursos do fundo solidário, criado a partir das doações, vão ser entregues a profissionais que vivem do forró. Para receber o benefício, eles precisam preencher um formulário no site do evento (www.saojoaonarede.com.br) até o dia 30 de junho.

As doações são realizadas após cadastramento no site do festival e vão ser distribuídas por meio de uma plataforma online.

Uma comissão de avaliação será formada para selecionar aqueles que vão ter acesso aos recursos.

"Os mais vulneráveis vão receber essa ajuda. É uma tentativa de ajudar músicos e pessoas ligadas ao forró que estão sem trabalhar por causa da pandemia da Covid-19", explica Climério de Oliveira, idealizador e coordenador-geral do São João em Rede.

A programação começa sempre às 14h e vai até a meia-noite no canal oficial do evento no YouTube.