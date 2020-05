Festa do Peão de Barretos é adiada para outubro

Polícia Federal corta na carne e sangra

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A organização da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos anunciou na noite deste sábado (16) o adiamento do evento para o final do mês de outubro. O anúncio foi feito durante live da dupla Zé Neto e Cristiano.

Evento que reúne de 900 mil a 1 milhão de visitantes anualmente, a Festa do Peão estava programada para acontecer entre os dias 20 e 30 de agosto.

Agora, será realizada entre 28 de outubro e 2 de novembro, o que significa que, além de ter sido adiada, também será encurtada. Em vez dos habituais 11 dias, neste ano serão apenas 6.

A dupla, durante o anúncio, disse que todos devem se cuidar devido à pandemia do coronavírus, mas que era bom informar que o evento acontecerá. Em sua 65ª edição, a festa ainda não tinha divulgado programação nem iniciado a venda antecipada de ingressos.

Por meio de sua assessoria, Jeronimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes, associação que organiza a festa, disse que a medida foi tomada por segurança e que espera que até outubro "esteja tudo bem".

"Apesar de ainda termos um cenário incerto, estamos trabalhando para entregar um evento completo, dentro da nova realidade", disse.

Em 2019, a festa foi marcada por representar um impulso para os rodeios, que receberam acenos positivos do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que visitaram a cidade do interior paulista e anunciaram medidas favoráveis à prática.

Outro evento organizado no Parque do Peão de Barretos, o Barretos Motorcycle, que aconteceria entre o fim de abril e o início deste mês, foi transferido para o período de 9 a 11 de outubro.