'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O movimento #FamíliaApoiaFamília é uma plataforma aberta que convoca as famílias brasileiras a cuidar umas das outras durante a crise do Covid-19, que atinge em cheio os moradores da periferia com a falta de dinheiro e alimentos.

Idealizada pela família Pipponzi, do Instituto ACP, a ferramenta conecta diretamente ONGs que precisam de apoio para viabilizar cestas básicas para famílias desamparadas e doadores que possam ajudar.

Para contribuir, basta acessar o site do movimento (https://benfeitoria.com/canal/familias) e escolher a organização que deseja apoiar.

Na sua primeira semana, a ferramenta de financiamento coletivo arrecadou mais de R$ 3 milhões, destinados para o benefício de mais de 3.000 famílias.

Aberta a qualquer organização sem fins lucrativos que tiver CNPJ e quiser se cadastrar, o doador é responsável por pesquisar sobre a ONG que quer apoiar. As próprias organizações podem também zelar pela credibilidade do Movimento e avisar a equipe realizadora caso percebam alguma irregularidade.

"Percebemos muita dificuldade de se fazer um bom mapeamento das comunidades, evitando que algumas menores fossem deixadas de lado", explica Rodrigo Pipponzi, integrante da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais e idealizador da plataforma.

"Por isso tentamos estabelecer uma democracia e criamos essa ferramenta que permite que as próprias ONGs se inscrevam e beneficiem suas redes locais", completa o fundador da Editora Mol.

Embora tenham sido estabelecidas metas a serem alcançadas até o fim da campanha —no ar pelos próximos dois meses—, elas não são obrigatórias. Todo valor captado será repassado às organizações semanalmente.

A intenção da iniciativa é que todos consigam visualizar quem está precisando de apoio e quem já conseguiu bater sua meta, em todo Brasil. É, segundo os articuladores, uma ferramenta mais estratégica e articulada, onde as ONGs também podem saber do trabalho umas das outras e se ajudar.

O Família Apoia Família nasceu articulada por institutos e fundações filantrópicas, lideranças comunitárias e ONGs de base comunitária que se sensibilizaram pela causa. Entre os parceiros estão United Way, os institutos ACP e Jatobá e as fundações ABH, Alphaville e José Luiz Egydio Setúbal.