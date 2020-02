Fenômeno astronômicos poderá ser visto no próximo domingo; saiba mais

Uma boa notícia para os observadores do céu. Não é que 2020 será marcado por fenômenos astronômicos importantes?

A começar pelo protagonismo do nosso satélite natural. Serão três superluas ou mais.

A primeira já no próximo domingo, dia 9 de fevereiro, é chamada de Lua de Neve por causa das fortes nevascas que normalmente ocorrem ao longo do mês em algumas partes do mundo. Algumas tribos a chamavam de Lua de Fome, porque o clima de inverno criava condições difíceis de caça e escassez de alimentos.

Segundo a Agência Brasil, as duas próximas serão em março e abril. E há observatório que confirma mais uma superlua em maio.

Além disso, tem eclipse lunar, em junho.

Quem olhar para o céu, em julho, vai poder avistar planetas como Saturno e Júpiter, que estarão em oposição ao sol.

E pra completar teremos um eclipse total do sol, lá em dezembro. E ainda no mês de dezembro uma chuva de meteoros que convida a todos a olharem para o céu!