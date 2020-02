Fecomércio-RJ prevê injeção de R$ 1 bilhão no período de Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval 2020 vai injetar R$ 1 bilhão na economia da cidade do Rio de Janeiro, segundo estimativa da Fecomércio RJ (Federação do Comércio do Rio de Janeiro).O levantamento do IFec RJ (Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises) indicou que o gasto médio será de R$ 200 por pessoa, em cinco dias de folia. As informações são da Agência Brasil.A entidade destacou que a capital fluminense tem se mostrado cada vez mais como um centro de cultura e lazer no período do carnaval, com os desfiles de blocos, que arrastam multidões pelas ruas da cidade. Este ano, a Riotur calculou em 7 milhões o número de foliões carnavalescos.Ainda conforme o estudo do IFec RJ, os moradores da cidade do Rio de Janeiro elencaram quais serão os principais gastos no período. O consumo de alimentação e bebidas foi o mais elevado, 44,6%; seguido de viagens/passeios para fora da cidade do Rio, 17,2%; uso de aplicativos de transporte/táxi, 6,1%; compra de fantasias ou adereços, 2,6%; desfiles das escolas de samba no Sambódromo, 1,9%, e festas temáticas, 1,6%. Os que informaram a intenção de ficar na cidade atingiram 82,9%.A Fecomércio RJ reúne 59 sindicatos patronais e representa os interesses do comércio de bens, serviços e turismo do estado. Ao todo, cerca de 342 mil empresas são vinculadas à entidade. Juntas representam quase dois terços da atividade econômica do estado, ou 71% dos estabelecimentos fluminenses que geram 1,8 milhão de empregos formais, sendo 64% das vagas com carteira assinada.