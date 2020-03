Bolsonaro não é um homem mau

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Enquanto o Parque Nacional do Iguazú, em Puerto Iguazú, na Argentina, anunciou neste domingo (15) a suspensão do atendimento aos que querem visitar as Cataratas do Iguaçu no país, o lado brasileiro da atração, em Foz do Iguaçu (PR), continua aberto aos turistas.

A medida para evitar aglomeração e contágio pelo novo coronavírus foi anunciada pelo governo argentino e vale por tempo indeterminado. O país fechou as fronteiras neste domingo.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, cidade que faz fronteira com Paraguai e Argentina, também anunciou medidas para evitar o aumento do contágio com o novo vírus. O hospital da cidade deslocou 17 leitos para atendimento exclusivo a pacientes da doença.

Estão suspensas as aulas na rede municipal por 15 dias e, por tempo indeterminado, a realização de qualquer tipo de evento e atividade em local fechado com aglomeração de pessoas. Caso não seja possível o adiamento, recomenda-se que o evento ocorra sem público.

A prefeitura também decidiu implantar equipes de saúde móvel para atendimento domiciliar de idosos e pessoas que fazem parte do grupo de risco à doença. As receitas de medicamentos de uso contínuo foram estendidas por mais 90 dias.

Nos locais com grande fluxo de turistas, estão sendo distribuídos materiais de prevenção e orientação. A cidade conta com um telefone de plantão: (45) 99992-0550.