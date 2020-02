Família é arrastada por enxurrada no ABC e pai morre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bombeiros localizaram na manhã deste domingo (9) o corpo do vendedor ambulante Gilvan Pereira de Jesus, 33. Ele estava desaparecido desde a tarde do sábado, quando foi arrastado por enxurrada e caiu no córrego Saracantan, durante forte chuva no bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo (ABC).Jesus tinha uma barraca em que vendia hortaliças na rua dos Vianas. No momento da chuva, ele, a mulher de 37 anos, e dois filhos, menores de idade, estavam no local. Segundo a polícia, eles foram arrastados pela água e caíram no córrego. Um outro homem, que não fazia parte da família, também foi atingido pela enxurrada.A mulher e os dois filhos de Jesus foram resgatados com vida por pessoas que estavam no local e levados para a UPA Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, onde seguiam internados até a publicação desta reportagem. O outro homem também foi resgatado e levado para a UPA.Os bombeiros fizeram buscas no córrego junto a Avenida Peri Ronchetti e no piscinão até as 21h30, mas não conseguiu localizar o vendedor. O corpo de Jesus só foi encontrado na madrugada deste domingo, no piscinão.Estragos A chuva de ontem ainda causou estragos na região. Em Santo André (ABC), parte da grade do Parque Antônio Pezzolo, conhecido como Chácara Pignatari, caiu sobre veículos que estavam estacionados na rua.A linha 10-turquesa da CPTM teve a circulação de trens paralisada por causa de alagamento nas proximidades da estação Prefeito Celso Daniel.