Exigências para a volta de setores em SP vão de medir temperatura a limpar banheiro a cada 3 horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo protocolo do governo de São Paulo para a volta restrita de alguns setores, como lojas, shoppings e escritórios, em parte do estado, traz recomendações similares às que vêm sendo seguidas pelos serviços essenciais, como demarcar distância mínima e disponilizar álcool em gel, e outras mais específicas, a exemplo de medir a temperatura de todos os funcionários e limpar os banheiros a cada três horas.

Entre as regras estão ainda alterar a disposição das mesas e cadeiras em refeitórios; organizar escalas para horários de almoço, jantar e café, com senhas digitais enviadas pelo celular; controlar o acesso aos banheiros e vestiários; evitar o ponto eletrônico biométrico; entregar máscaras e crachás higienizados; utilizar papéis protetores nas estações de trabalho; e limpar escadas e elevadores a cada utilização.

O projeto de flexibilização da quarentena no estado, que começará a partir de 1º de junho, e os requisitos que as empresas devem seguir foram apresentados nesta quarta-feira (27) pelo governador João Doria (PSDB).

Algumas cidades poderão reabrir após decisão dos prefeitos, de acordo com um mapa de cinco fases. A capital paulista entrou na fase laranja, que permite abertura de vários tipos de negócios, inclusive comércios. Já a Grande São Paulo segue no vermelho, com apenas serviços essenciais de portas abertas.

O protocolo lista recomendações divididas em cinco categorias: distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e higienização de ambientes, comunicação e monitoramento das condições de saúde. Elas valem para todos os setores que irão reabrir e se aplicam a empregadores, funcionários e clientes.

Veja abaixo as principais regras:

DISTANCIAMENTO SOCIAL

- Manter distância mínima entre pessoas de 1,5 metro em todos os ambientes, ressalvadas exceções em razão da atividade

- Reorganizar ambientes de trabalho para garantir o distanciamento

- Demarcar áreas de fluxo de pessoas para evitar aglomerações

- Sinalizar distância em filas

- Manter os ambientes abertos e arejados

- Evitar circulação de funcionários nas áreas comuns e fora de seus ambientes específicos de trabalho

- Usar barreiras físicas ou EPIs (equipamento de proteção individual) quando o distanciamento não for possível

- Priorizar o teletrabalho ou home office, especialmente para atividades administrativas e funcionários do grupo de risco

- Manter afastados os funcionários com suspeita ou diagnóstico de Covid-19

- Reduzir viagens a trabalho

- Realizar atividades e reuniões de forma virtual

- Definir horários diferenciados para o atendimento às pessoas do grupo de risco

- Priorizar atendimento ao público por canais digitais

HIGIENE PESSOAL

- Exigir o uso de máscaras em todos os ambientes de trabalho por funcionários e clientes

- Desinfectar EPIs

- Disponibilizar álcool em gel 70%

- Envelopar as máquinas de cartão com filme plástico e higienizá-las após cada uso

- Fornecer alimentos e água individualizados. Caso a água seja fornecida em galões, purificadores ou filtros, cada um deve ter seu próprio copo. Bebedouros de utilização comum devem ser removidos ou lacrados

- Orientar funcionários e clientes para que evitem tocar os próprios olhos, boca e nariz e evitem contato físico com terceiros, como beijos, abraços e aperto de mão

- Incentivar a lavagem de mãos ou higienização com álcool em gel 70% antes do início do trabalho, após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos, lixo ou objetos de trabalho e antes e após a colocação da máscara

- Orientar funcionários e clientes para que não compartilhem objetos pessoais

- Realizar vistorias e serviços no cliente apenas quando imprescindíveis

LIMPEZA DE AMBIENTES

- Aperfeiçoar e reforçar os processos de limpeza e higienização

- Disponibilizar lixeira com dispositivo que permita a abertura o fechamento sem o uso das mãos

- Manter portas e janelas abertas

- Retirar tapetes e carpetes ou evitar seu uso

- Disponibilizar kits de limpeza aos funcionários e orientá-los para a higienização das superfícies e objetos de contato frequente

- Evitar o uso de ar-condicionado

COMUNICAÇÃO

- Definir novos processos e protocolos e comunicar aos funcionários e clientes (exemplo: como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, procedimentos de higiene pessoal)

- Fixar cartazes com as principais recomendações

- Criar uma cartilha virtual explicativa com orientações preventivas a serem adotadas no trabalho

- Comunicar ambulatórios de saúde e área de RH da empresa sobre casos suspeitos e confirmados de Covid-19

- Comunicar empresas parceiras quando da confirmação de caso de Covid-19 em que o funcionário/prestador de serviço tenha trabalhado dentro das dependências da contratante ou tido contato com funcionários e clientes da contratante

MONITORAMENTO DA SAÚDE

- Medir a temperatura corporal dos funcionários e clientes na entrada, restringindo o acesso ao estabelecimento e redirecionando para receber cuidados médicos caso esteja acima de 37,5ºC

- Disponibilizar apoio e acompanhamento psicológico a funcionários e seus familiares

- Criar processo e definir responsáveis pelo acompanhamento e reporte de casos suspeitos e confirmados, incluindo o monitoramento das pessoas que tiveram contato com contaminado ou suspeito nos últimos 14 dias, com sistematização de dados e informação periódica às autoridades competentes

- Monitorar os eventuais sintomas dos funcionários por 14 dias, verificando a temperatura do corpo duas vezes ao dia caso tenha retornado de uma zona de risco, preferencialmente mantendo o funcionário em teletrabalho ou afastado

Veja mais orientações por tipo de ambiente:

ESCRITÓRIOS

- Restringir aglomerações em espaços comuns, demarcar áreas que não deverão ser utilizadas, indicar visualmente a limitação máxima de pessoas nos ambientes e garantir o distanciamento mínimo entre os funcionários e clientes por meio da reorganização de mesas e cadeiras

- Restringir visitas e acesso de terceiros e priorizar reuniões virtuais

- Dispersar funcionários em diferentes áreas físicas da empresa

- Realizar a higienização completa das estações de trabalho diariamente

- Instalar recipientes com álcool em gel 70%

- Remover as mobílias e os equipamentos não utilizados

- Utilizar papéis protetores nas estações de trabalho, que devem ser descartados ao final do expediente

ENTRADAS (CATRACAS ETC.)

- Organizar ponto de descontaminação na entrada do estabelecimento para limpeza de bolsas, entrega de máscaras e crachás higienizados

- Disponibilizar água e sabão ou álcool em gel 70% para higienização das mãos

ELEVADORES E ESCADAS

- Limitar o uso simultâneo de elevadores, reduzir a lotação máxima, manter o distanciamento mínimo necessário e orientar os funcionários e clientes a não conversarem dentro dos elevadores

- Higienizar escadas e elevadores a cada utilização

TRANSPORTE FRETADO

- Adotar procedimentos de embarque e desembarque a fim de evitar o cruzamento do fluxo de pessoas, começando a lotação pelos bancos de trás e sua desocupação pelos bancos da frente

- Adaptar a lotação para garantir distância mínima segura entre os passageiros, deixando pelo menos um assento vazio entre dois ocupantes

AUDITÓRIOS, PLATEIAS, ARQUIBANCADAS (LOCAIS DE CONGRESSOS, WORKSHOPS, EVENTOS)

- Mudar a disposição de mobiliário ou alternar assentos, demarcando lugares que precisarão ficar vazios

- Demarcar o piso com fitas de sinalização, informando a distância mínima que deverá ser adotada por todos em pé

- Proibir aulas, cursos e treinamentos presenciais em áreas fechadas sem ventilação, devendo ser realizados em ambientes ao ar livre ou bem arejados

ÁREAS DE COMÉRCIO (LOJAS, MERCADOS, AGÊNCIAS)

- Restrição de acesso ao comércio de forma a evitar aglomeração

- Aumentar o número de caixas preferenciais para atendimento ao público dos grupos de risco

- Criar canal online pelo qual os clientes possam relatar, mesmo que de forma anônima, eventuais sintomas ou confirmação de contaminação após a visita ao comércio

SALAS DE ESPERA E SAGUÕES

- Alterar disposição dos móveis ou assentos e demarcar lugares que devem ficar vazios

- Limitar o número de pessoas na área de espera. Sempre que possível, adotar sistema de agendamento de horário prévio, prevendo maiores janelas entre os clientes

- Retirar todos os itens que possam ser manuseados por clientes, como revistas, tablets ou catálogos de informações

CAIXAS, BALCÕES DE ATENDIMENTO, POSTOS DE INFORMAÇÃO E RECEPÇÕES

- Sempre que possível, utilizar métodos de pagamentos através de aplicativo, QRCode e outros modelos sem contato físico entre funcionário e cliente

PARQUES FABRIS

- Evitar o ponto eletrônico biométrico

- Evitar que as refeições da equipe interna sejam feitas em estabelecimentos de terceiros externos

- Sempre que possível, dispersar funcionários em diferentes áreas físicas da empresa​