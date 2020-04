Ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti está com novo coronavírus

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A ex-governadora do Paraná Cida Borghetti (PP) recebeu resultado positivo de teste para detecção do novo coronavírus. Ela é esposa de Ricardo Barros (PP-PR), deputado federal e ex-ministro da Saúde, que, na semana passada, ficou dois dias internado na Santa Casa de Maringá, norte do Paraná, com sintomas da Covid-19.

A assessoria da ex-governadora afirmou em nota que ela não apresenta sintomas e cumprirá o isolamento recomendado em casa, em Curitiba.

A filha do casal, a deputada estadual Maria Victoria (PP-PR), o marido dela, o advogado Diego Campos, e a filha deles, de um ano, tiveram testes para a Covid-19 também confirmados. Todos estão sem sintomas e cumprirão o isolamento na capital.

Cida Borghetti foi vice-governadora do Paraná e assumiu a chefia do Executivo no lugar de Beto Richa (PSDB) entre abril e dezembro de 2018, ano em que perdeu a eleição para o atual governador, Ratinho Júnior (PSD).

O governador e alguns secretários de estado também foram testados para o novo coronavírus depois de encontrarem Barros em uma visita a Maringá, na semana passada. Os resultados foram negativos para a presença do vírus.