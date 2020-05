Estudo aponta que 1,41% da população da Baixada Santista foi infectada

O maior inimigo de Bolsonaro

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Um estudo epidemiológico promovido pela Fundação Parque Tecnológico de Santos, em parceria com prefeituras das nove cidades da Baixada Santista, mostrou que apenas 1,41% da população local foi infectada pelo novo coronavírus.

Com base nos resultados do exame, as prefeituras da região entendem que não é o momento de flexibilizar as medidas de isolamento social. A previsão é que o pico da doença tenha início apenas em junho.

"Se fosse feito diferente, estaríamos em situação muito mais grave em termos de número de casos e mortos, como mostram outras curvas de contágio pelo mundo. A estratégia está dando resultados. A pesquisa aponta esse resultado, não com achismos ou opiniões políticas, mas com base na ciência", disse o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB).

Segundo a prefeitura de Santos, o teste pode indicar o percentual da população infectada e que possui anticorpos contra o novo coronavírus.

No total, foram colhidas amostras de 2.342 pessoas, sendo que 33 delas tiveram testes positivos. Em média, um infectado a cada 69 residentes, de acordo com o estudo, uma estimativa de 23.257 habitantes com anticorpos na região. Atualmente, a população da Baixada Santista gira em torno de 1,6 milhão.

O exame será feito novamente em 15 dias, intervalo que servirá para analisar a velocidade de contaminação do Covid-19 na população da Baixada Santista. Serão mais aproximadamente dois mil testes pelos municípios da região.

A Baixada Santista é uma das mais afetadas pela doença. Só em Santos, são 716 casos confirmados de Covid-19, com 58 óbitos até esta segunda (4). Em toda a região, são mais de 1,8 mil casos, com 136 óbitos.