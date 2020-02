'Estou sitiada', diz brasileira que tenta deixar epicentro do coronavírus no Irã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A professora universitária Cilene Victor, 51, saiu do Brasil na última sexta-feira (21) com a intenção de apresentar um trabalho científico em uma conferência no Irã. No sábado, quando chegou ao seu destino, a vida parecia correr normalmente. No dia seguinte, tudo mudou.Cilene está em Qom, epicentro do coronavírus no país que concentra o maior número de casos no Oriente Médio e o número mais alto de mortes fora da China: nesta quinta-feira (27), já são 26, e o número de infectados chegou a 245.Os primeiros casos registrados vieram dessa cidade de 1,2 milhão de habitantes, situada a 140 km da capital, Teerã, e centro de peregrinação religiosa para muçulmanos xiitas do mundo todo.Desde domingo (23), as aulas foram interrompidas em escolas e universidades e vários comércios fecharam. A conferência da qual a brasileira participaria também foi suspensa.A partir daí, foram quatro dias tentando sair do país. Seu voo foi cancelado, sem previsão de remarcação. Ela tentou embarcar para Líbano, Rússia, Alemanha, Áustria, Qatar e Emirados Árabes Unidos, sem sucesso. Passou 12 horas no aeroporto, mas ou os voos estavam lotados ou tinham sido cancelados.Pensou, então, em deixar o Irã por terra, mas as fronteiras com a Turquia, o Azerbaijão e a Armênia estão fechadas."Fiquei desesperada. Pensei: 'e agora?' Estou isolada, sitiada aqui", conta. "Quando cheguei, só tinha havido dois óbitos no país. De repente, ficou esse pânico, essa loucura. Eu cheguei junto com o surto."A professora diz que há outros 24 brasileiros no país a turismo que devem conseguir embarcar no domingo (1º).Cilene já tinha estado em Qom em julho do ano passado e viu muita diferença desta vez. O conhecido santuário Fatima Masumeh, que costuma estar sempre aberto, fechou as portas, por exemplo. "A cidade está vazia. Domingo saí para jantar e tinha só mais duas mesas ocupadas no restaurante. O comércio não tem basicamente ninguém", relata.O surto levou as autoridades do Irã a cancelar as tradicionais orações de sexta-feira em diversas cidades iranianas, entre as quais Teerã. As autoridades infectadas incluem Masoumeh Ebtekar, vice-presidente iraniana para assuntos da mulher e família, e o ministro assistente da saúde Iraj Harirchi.As primeiras infecções e mortes relacionadas ao coronavírus em território iraniano só foram anunciadas na semana passada. A proporção de vítimas fatais entre os infectados pelo vírus no país está em torno de 10%, ante 3% em outros lugares.Segundo o relato de Cilene, os iranianos estão levando a sério as orientações de prevenção do governo e andam nas ruas de luvas e máscaras, carregando álcool gel e evitando tocar nas pessoas ao cumprimentar. A brasileira também está usando máscara e luvas para sair na rua.Minutos antes de conversar com a reportagem, ela teve a notícia de que a agência de viagens conseguira um voo para sua volta. Inicialmente, achou que iria para a Tailândia e depois para a Turquia, para só então pegar o avião para o Brasil. Pouco depois, soube que na verdade seu primeiro destino seria Baku, no Azerbaijão; em seguida, Istambul e, por último, São Paulo.Ela só deve chegar em casa no sábado à noite, mas está aliviada de poder voltar. "Valeu a pena manter a calma, a serenidade", afirma.