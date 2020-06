Estados criam painel paralelo para divulgar dados de Covid-19

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão do Ministério da Saúde de alterar a forma como divulga os dados da Covid-19 motivou o Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde) a elaborar um painel próprio de informações, reunindo dados de contaminados e de óbitos em contagem paralela à do governo federal.

Os primeiros dados foram informados na noite deste domingo (7).

O painel aponta que, nas últimas 24 horas, foram registrados 30.164 novos casos da doença e 1.113 mortos.

A atitude faz parte de uma reação de especialistas, políticos e integrantes do Judiciário contra as ameaças do governo Jair Bolsonaro de manipular e omitir dados da pandemia.

Criticado há meses pela inação e pelos ataques ao sistema de distanciamento social defendido por quase todo o mundo e por quase todos os especialistas, Bolsonaro anunciou no fim de semana uma nova metodologia de compilação e divulgação de dados.

Desde a noite de sexta-feira, o Ministério da Saúde não mais informa o total de mortes e nem o total de casos confirmados da Covid-19 durante a pandemia. O portal do Ministério da Saúde com as informações consolidadas saiu do ar na noite da sexta-feira (5), e só retornou na tarde de sábado (6), mostrando apenas os números registrados no último dia.

A divulgação dos dados também passou a ser feita por volta das 22h e não mais no final da tarde, como era praxe durante a gestão de Luiz Henrique Mandetta.

O painel que o Conass colocou no ar neste domingo segue o modelo adotado pelo Ministério da Saúde antes da guinada promovida nos últimos dias.

Há o total de casos confirmados, de óbitos, o número de mortes nas últimas 24 horas e os dados separados por estados, com a taxa de letalidade de cada um deles -divisão dos casos pelo número de óbitos.