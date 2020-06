Estado do Rio de Janeiro determina a volta do transporte intermunicipal

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A partir deste sábado (6) será retomado o transporte intermunicipal no estado do Rio de Janeiro, suspenso desde o início das medidas de isolamento social, em março.

O decreto publicado em edição extra do Diário Oficial estadual desta sexta (5) estabelece a volta da operação das linhas rodoviárias e vans intermunicipais, com exceção das que atendem os municípios de Barra Mansa, Pinheiral e Volta Redonda, que seguem com transporte apenas entre as três.

O retorno exige, porém, que não sejam transportados passageiros de pé e que, no caso de ônibus rodoviários, que apenas 50% dos assentos estejam ocupados. Nas barcas também o acesso será restrito apenas à quantidade de passageiros para os assentos.

Segundo o decreto, metrôs e trens devem operar com 50% da capacidade de lotação.

Embora a capital fluminense já esteja colocando em prática seu plano de reabertura, o estado havia prorrogado até esta sexta (5) as medidas de isolamento. Ainda não foi publicada nova extensão do prazo. (Úrsula Passos)