Estado de SP tem mais de 8.500 mortos por Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo chegou a 8.561 mortos por Covid-19 nesta quinta-feira (4), um aumento de 3,4% em relação ao dia anterior, quando somou 8.276. No período, houve 285 novas mortes.

Em relação aos casos, há 129.000 infectados, 4,4% a mais que o registrado na quarta (3), quando foram confirmados 123.483.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI continuam altas, mas estáveis, com 71,4% no estado e 82,4% na Grande São Paulo.

Até esta quinta, 7.670 pacientes com confirmação ou suspeita da doença estão internados nas enfermarias e 4.799 em UTIs.

Dos pacientes atendidos na rede estadual da saúde, 23.664 tiveram alta.