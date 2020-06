Estado de SP registra segundo maior número de novos casos em 24 h

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registrou o segundo maior número de novos casos de Covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia do novo coronavírus nesta quarta-feira (24): 9.347. Chegou, assim, a 238.822 confirmações no total.

O recorde segue sendo o número da última sexta (19), quando foram registrados 19.030. Na ocasião, no entanto, um problema no sistema do governo gerou acúmulo de casos confirmados nos dois dias anteriores, o que causou o pico anormal.

Em todo o estado, foram registrados até agora 13.352 óbitos causados pela Covid-19.