Estado de São Paulo registra 203 mortes por Covid-19 em 24 horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 24 horas, São Paulo registrou mais 203 mortes e 2.392 novos casos de Covid-19. Os indicadores apontam que os números relacionados ao novo coronavírus se mantêm em patamar alto no estado.

Nesta terça-feira (26), o estado chegou a 86.017 infectados e 6.423 mortos. A doença já se espalhou por 511 cidades paulistas, o equivalente a 79,22% do território. Em 244 municípios há pelo menos um óbito.

O número de internados com confirmação ou suspeita de Covid-19 em leitos de UTI e enfermaria permanece alto.

Nesta terça, o estado tem 4.779 pessoas em UTIs e 7.506 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 está em 74,5% no estado e 87,7% na Grande SP.

Entre os mortos, há 3.754 homens e 2.669 mulheres. Os idosos continuam mais suscetíveis à doença. Os óbitos se concentram em pacientes com 60 anos ou mais (72,8%).

A mortalidade é maior no grupo que tem entre 70 e 79 anos (1.528 do total ou 23,78%), seguida por aqueles que têm de 60 a 69 anos (1.484 ou 23,10%) e 80 a 89 (1.239 ou 19,29%).

Também é expressivo o número de mortes entre pessoas de 50 a 59 anos (936 do total, ou 14,57%).

Dos mortos, 5.207 (81,1%) tinham um ou mais fatores de risco associados. Neste grupo, as cardiopatias estão no topo do ranking, com 3.051 óbitos (58,6%).

Em seguida, vêm o diabetes mellitus, com 2.239 mortes (43%); doença neurológica, com 588 (11,3%); doença renal, com 522 (10,3%) e pneumopatia, com 499 (9,6%).