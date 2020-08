Estácio se une a farmacêutica de maconha para dar aulas para médicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Estácio fechou parceria com uma empresa de maconha medicinal para lançar mais uma edição de seu curso voltado à comunidade médica sobre a aplicação de canabinoides em diferentes tratamentos.

Preparadas em parceria com a GreenCare, as aulas, que começam no final deste mês, tratam das atualizações das pesquisas no setor, novas evidências científicas e andamento da regulação no Brasil, segundo Silvio Pessanha Neto, gestor nacional de medicina da Estácio.

Para a GreenCare, a parceria é vista como um caminho para fortalecer o mercado de canabinoides no Brasil ao difundir o conhecimento médico sobre o tema, um trabalho que a empresa tem feito crescer por meio de visitação médica.

Atualmente, a GreenCare visita 5.000 médicos por mês, um número considerado expressivo, segundo Martim Prado, presidente da empresa, se comparado aos 1.200 médicos que até o final do ano passado prescreveram medicamentos de maconha, conforme a Anvisa.

"Parece muito quando se comparam estes números, mas é uma gota no oceano diante do potencial de 450 mil médicos no Brasil. Por isso é importante ter a Estácio nos ajudando nessa difusão, porque nos permite mostrar esse conteúdo a mais médicos do que mostramos hoje", diz o empresário.