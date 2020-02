Estácio de Sá abre os desfiles no Rio com samba sobre a pedra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Estácio de Sá abriu o primeiro dia de desfiles do grupo especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (23), com um samba sobre a pedra.A escola está de volta à primeira divisão do Carnaval carioca depois de três anos na série A, da qual foi campeã no ano passado.O grande destaque da agremiação neste ano foi a contratação da carnavalesca Rosa Magalhães, que completa 50 anos de avenida. Para montar o enredo, ela se inspirou no poema modernista pioneiro de Carlos Drummond de Andrade, "No Meio do Caminho".O desfile começou retratando a pedra como o primeiro livro da humanidade, com um carro abre-alas sobre a pré-história.O enredo vai passar pelos dois lados da mineração, com o desenvolvimento de Minas Gerais e o garimpo de Serra Pelada (PA). E vai terminar com o recado de que, sem preservação, a Terra pode ficar árida como a Lua.Ainda neste primeiro dia, o Carnaval do Rio terá os desfiles de Viradouro, Mangueira, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, União da Ilha e Portela. A previsão é que a última apresentação seja encerrada às 04h30 desta segunda-feira (24).