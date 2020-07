A 'Escolinha' está volta em formato de podcast

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

E o jeito continua sendo se reinventar nos meios digitais, já que ainda é necessário se manter em distanciamento social por causa da pandemia. Tendo essa realidade em vista, a Escolinha do Professor Raimundo fará um retorno às origens, lá para a época de ouro do rádio. O programa ganha, a partir desta quarta, 29, seu podcast, composto por 12 episódios de 20 minutos cada um, e estará disponível no site do Gshow e nos principais aplicativos de música.

Essa foi a maneira encontrada para trazer de volta o Professor Raimundo (Bruno Mazzeo), que estará, em cada episódio, tentando passar seu conhecimento para seus alunos. Como no programa tradicional, a direção é por conta de Cininha de Paula, que afirma ser o trabalho remoto um privilégio no momento, mas é preciso se adaptar. "Temos que nos adaptar aos novos tempos e, enquanto a gente não volta presencialmente, vamos voltar às origens", conta a diretora, que realiza a façanha junto com Alex Cabral.

"O estranho vai ser não olhar no olho dos colegas, não ver os seus trejeitos, a 'zoação' que rola entre os atores durante as 'aulas' e, principalmente, as risadas da plateia que nos assiste ao vivo", revela Mazzeo.

Em cada episódio, cinco ou seis personagens estarão divertindo o público.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.