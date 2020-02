Encontro gratuito discute lei das organizações da sociedade civil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) promove no próximo dia 5, das 9h às 12h, um encontro gratuito para debater os desafios para implementar o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil em municípios.O debate faz parte do ciclo de encontros temáticos do Neats (Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor), que consistem em encontros com especialistas e profissionais para discutir questões relacionadas à gestão do terceiro setor, novo marco regulatório, políticas públicas e outros temas relevantes para dirigentes de organizações da sociedade civil.O evento de março traz a discussão sobre a implementação da Lei n.º 13.019/2014, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que trata do estabelecimento do regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações.No centro do debate estão duas advogadas integrantes do Neats, Laís de Figueirêdo e Paula Storto, a advogada da União Clarice Calixto e Cleide Bauab, Secretária-adjunta de Gestão do Município de São Paulo.Interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do site (https://bit.ly/37WI8gh). Ao final do encontro, quem assistiu receberá certificado de participação.