Empresário é preso por fabricar e vender álcool em gel irregular na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um empresário de 35 anos foi preso pela Polícia Civil por fabricação e comercialização de álcool em gel de forma irregular nesta sexta-feira (3), na rua Joaquim Manuel de Macedo, no bairro Santo Antônio, em Osasco (Grande SP).

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), todo o processo de produção do álcool em gel estava fora das normas que regem a categoria, bem como a rotulagem -sem as informações necessárias exigidas pelos órgãos regulamentadores. Todos os produtos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística para perícia.

Ainda segundo a SSP, a fábrica não tem qualquer licença para a produção, inclusive não havia químico responsável no estabelecimento. O imóvel e duas lojas que vendiam o produto, todos do empresário, foram interditados.

Foram também apreendidos uma máquina de misturar tinta, dez galões com produto químico, um rolo de rótulos de embalagens, diversos recipientes com produto de limpeza, três pacotes de tampas, 39 frascos transparentes com álcool sem marca aparente, um galão e diversos frascos vazios.

Segundo a polícia, o homem responderá por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, crime contra as relações de consumo, omitir dizeres ou sinais sobre a nocividade ou periculosidade e produzir substância tóxica.