Empresário da maior rede de supermercados de SC morre em acidente na BR-101

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Roberto Angeloni, 51, filho de um dos fundadores da rede de supermercados que leva o nome da família, morreu num acidente de trânsito neste domingo (28) na BR-101, em Biguaçu (SC), na região metropolitana de Florianópolis.

O acidente aconteceu no final da manhã, quando Angeloni bateu com sua Mercedes em um muro, atingiu a lateral de uma camionete Ranger e, em seguida, num poste. Com o impacto no poste, o veículo ficou partido ao meio. O empresário morreu no local.

Devido ao acidente, conforme a concessionária Arteris Litoral Sul, o trânsito chegou a ser interditado na faixa direita, sentido Curitiba, no km 184,7 da BR-101, em Biguaçu.

Na faixa esquerda, o trânsito fluiu com lentidão durante a tarde, com retenção de um quilômetro. O fluxo foi normalizado no final da tarde, ainda de acordo com a concessionária responsável pelo trecho.

Uma mulher que estava na camionete Ranger sofreu ferimentos leves, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), e foi socorrida a um hospital.

O grupo Angeloni, 100% familiar, foi fundado em 1958 a partir de uma fiambreria em Criciúma (SC) e cresceu no estado até 2002, quando abriu sua primeira unidade fora de Santa Catarina, em Curitiba, conforme a empresa.

É a maior rede de supermercados do estado e está entre as 15 maiores do país, de acordo com ranking da Abras (Associação Brasileira de Supermercados). Emprega cerca de 10 mil funcionários, em 29 supermercados, 23 farmácias, 9 postos de combustíveis e 2 centros de distribuição de mercadorias.

Angeloni exercia o cargo de gerente de operações da rede. "Seu falecimento precoce deixa ainda imensa lacuna entre amigos e colegas, que guardam a imagem de um profissional sério e dedicado, que tinha como sonho levar o Angeloni a uma posição sempre mais destacada", diz trecho de nota do grupo.