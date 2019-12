Em SP, Ilhabela e São Sebastião veem piora da qualidade da água

ILHABELA, SP (FOLHAPRESS) - Sete pessoas ocupavam a faixa de areia de pouco mais de cem metros no final de semana em Ilhabela: quatro jogavam beach tennis, um casal tomava sol e a sétima lia um livro. No mar ninguém estava, apesar de os termômetros cravarem temperaturas acima de 30ºC.Uma bandeira vermelha mostrava que a praia de Itaquanduba estava imprópria. Não só naquele dia --a classificação "ruim" dos anos anteriores virou "péssima" em 2019. Em 37 das 52 medições feitas pela Cetesb do fim de 2018 até outubro ela estava imprópria.Pela primeira vez desde que o levantamento passou a ser feito pelo jornal Folha de S.Paulo, para o verão de 2017, nenhum dos 19 pontos em Ilhabela foi classificado como bom. E, se em 2018 houve 4 pontos ruins, neste ano as notas negativas chegaram a 11 --3 péssimas e 8 ruins.A Cetesb avalia que as chuvas prejudicaram a qualidade das praias, que passaram a ter um número grande de locais impróprios de maneira geral. Por quatro anos até 2017, as praias vinham apresentado melhora."Ilhabela tem ocupações irregulares, nelas não é possível colocar rede de esgoto", diz Claudia Lamparelli, gerente do setor de águas litorâneas da Cetesb. "Outra questão é a sazonalidade, pois no verão tem fluxo de turistas, muitas vezes o dobro da população."Na vizinha São Sebastião, 4 dos 30 pontos foram classificados como péssimos (ante 1 no ano passado). Já o total de praias boas, 9, se manteve.A cobertura de esgoto de Ilhabela é a menor do litoral, e as soluções são difíceis porque há bairros isolados. "Ilhabela teve 32% de crescimento populacional nos últimos dez anos. Muitas vezes o saneamento não consegue acompanhar", diz Lamparelli.A Prefeitura de Ilhabela informou que tem feito investimentos para solucionar questões históricas, como a implantação de 24 km de rede coletora entre os bairros Praia Grande e Veloso.Lamparelli afirma que, se tomados os quatro municípios do litoral norte (Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba), o total de praias boas subiu e caiu o de péssimas.O analista judiciário Danilo de Magalhães Lescreck, 41, o mesmo que lia um livro sentado em Itaquanduba, disse que chegara a entrar na água."Sou de Santos [com seus sete pontos monitorados "péssimos"], acho que tenho casca dura. Não só em Ilhabela, esse problema de saneamento é negligenciado pelos governos. É obra que não aparece, mas tira o prazer e a qualidade de vida das pessoas." MTVeja quais praias estão próprias para banho em folha.com/0o36b85a