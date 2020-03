Wilson Lima sai do limbo

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Ainda na noite de quinta-feira (26), uma carreata comemorou a reabertura de comércio e serviços em Santa Catarina a partir da próxima quarta-feira (1º). A reabertura foi anunciada pelo governador Carlos Moisés (PSL). O estado tem 122 casos confirmados da Covid-19 segundo o Ministério da Saúde.

Nesta sexta-feira (27), o comércio amanheceu otimista. "Toda e qualquer reabertura, depois de um tempo passado [fechado], gera toda essa expectativa. Quando há abertura, existe uma euforia", disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Florianópolis, Ernesto Caponi.

A abertura era uma reivindicação dos empresários, explica Caponi. Quanto aos riscos à saúde da circulação de pessoas durante a pandemia, o presidente da CDL afirma que é preciso seguir "todas orientações que os órgãos de saúde estão emanando".

A Fecomércio SC (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina) esperava uma reabertura imediata, porém acredita que o anúncio permite um "planejamento mais adequado", disse em nota Bruno Breithaupt, presidente da Fecomércio SC.

Segundo a entidade, o setor é responsável por 65,3% do PIB estadual, com 650 mil empresas do setor terciário e 1,4 milhão de empregos.