A HBO vai estrear três produções agora em março. Teremos as séries documentais Em Nome dos Pais, no dia 4, às 20h, e Elas no Singular, no dia 17, às 23h, ambas no canal HBO Mundi, além do longa-metragem O Olho e a Faca, no dia 7, às 22h, no HBO.

O Elas no Singular traça o perfil de escritoras brasileiras e Em Nome dos Pais revela marcas que o regime militar deixou na vida de uma família.

Já O Olho e a Faca, é protagonizado por Rodrigo Lombardi e Caco Ciocler.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.