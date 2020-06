Em meio à pandemia de Covid-19, bar disfarçado de pet shop é interditado em Petrópolis

Anjos e demônios

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Petrópolis (RJ) autuou o dono de um bar, disfarçado de pet shop, durante a Operação Faça Sua Parte, deflagrada na sexta-feira (26). A ação tem como objetivo fiscalizar o cumprimento dos decretos de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus.

Tanto o bar quanto o pet shop são do mesmo proprietário, que tem apenas o alvará de funcionamento para o bar. No momento da operação, o pet shop estava aberto, mas somente o boteco, ao lado, é que funcionava. Ou seja, os consumidores entravam pelo pet shop para chegar ao bar.

O empresário foi autuado pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, multado no valor de R$ 800 e intimado a apresentar o alvará do pet shop, para regularizar a atividade. O estabelecimento também foi interditado pelos fiscais da prefeitura.

À reportagem, a assessoria da prefeitura informou ainda que 16 pessoas estavam no local quando foram surpreendidas pela fiscalização. Elas foram orientados a colocar máscaras, ao deixarem o estabelecimento.

Na Operação Faça Sua Parte, que fiscalizou restaurantes e bares na sexta-feira (26), quatro bares foram autuados. Um no Quissamã, dois na Rua Floriano Peixoto e um na Mosela.

O último boletim epidemiológico indica que a cidade de Petrópolis, localizada na região Serrana do estado do Rio de Janeiro, registrou até agora 1.382 casos do novo coronavírus e 100 mortes em decorrência da doença.