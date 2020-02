Em meio a motim de militares, Moro vai ao Ceará na segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ministros Sergio Moro (Justiça) e Fernando Azevedo (Defesa) vão ao Ceará na próxima segunda-feira (24), durante o Carnaval.Desde o início do motim de policiais militares, 51 pessoas foram assassinadas no estado.No primeiro dia do protesto dos PMs, o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) levou dois tiros.Ele tentou investir contra policiais amotinados e familiares em um batalhão em Sobral (a 270 km de Fortaleza).Na quinta (20), Jair Bolsonaro (sem partido) autorizou o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança no Ceará.O decreto de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) no período de uma semana, desta sexta-feira (21) a 28 de fevereiro atendeu a um pedido do governador Camilo Santana (PT).