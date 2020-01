Edital vai doar R$ 3,6 milhões para ONGs de saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até o dia 6 de março, organizações não governamentais do setor de saúde podem se inscrever na segunda edição do Edital CUIDAR+ Revista Sorria, que vai distribuir R$ 3,6 milhões para dez instituições durante três anos.



O objetivo, como na primeira edição, é viabilizar a realização de ações voltadas a ampliar o acesso gratuito à saúde, com serviços como prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação.



Os recursos do edital provêm da arrecadação gerada pela venda da revista Sorria e suas publicações especiais.



Produzida pela Editora Mol, negócio social vencedor do Prêmio Empreendedor Social 2018, e vendida pela Droga Raia, a Sorria já doou mais de R$ 23 milhões para 12 ONGs.



As instituições selecionadas irão receber 50% das doações geradas pela Sorria ao longo dos próximos três anos. Os outros 50% serão doados ao GRAACC, hospital especializado em câncer infantojuvenil, parceiro da revista desde a primeira edição.



Para se inscrever, é necessário preencher o formulário através do seguinte link: https://editalsorria.prosas.com.br/. Podem participar ONGs que atuam nos oito estados onde a Droga Raia está presente: Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.



Será exigida a apresentação de documentos, informações sobre o trabalho da instituição e um plano de aplicação dos recursos, considerando um valor total de R$ 360 mil para os três anos de parceria.



A intenção é apoiar estruturalmente as organizações, a fim de ampliar o número de cidadãos atendidos ou a qualidade dos serviços prestados.