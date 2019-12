É hora dos 'atletas de verão' saírem às ruas, mas prática traz riscos, alertam médicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A combinação verão e férias permite trocar o escritório pela liberdade de correr e jogar bola na praia, fazer caminhadas a beira-mar ou se exercitar em parques, mas praticar atividades físicas sem preparo ou sem conhecimento sobre a saúde do coração pode trazer riscos —e, em casos extremos, até levar à morte.Para começar ou recomeçar uma atividade física é recomendável procurar um médico e fazer uma avaliação, especialmente se o exercício for de alto impacto. A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo divulgou na última semana um alerta sobre os riscos a que os "atletas de verão" estão sujeitos.Segundo a entidade, ataque cardíaco fulminante é a principal causa de morte durante as atividades físicas. Se o indivíduo tiver mais de 35 anos ou histórico de doença cardíaca na família, os cuidados devem ser redobrados, porque as chances de morte súbita são maiores.O infarto pode ocorrer em qualquer idade, mas idosos têm chance maior de sobrevivência porque, com o passar da idade, surgem vasos colaterais que irrigam o coração e ajudam a salvar um paciente após parada cardíaca."Hoje as pessoas vivem mais, mas também são mais sedentárias, não têm tempo para o exercício e se alimentam mal. A combinação de sedentarismo com falta de tempo e alimentação inadequada resulta em excesso de peso. Aí vêm as promessas milagrosas de final de ano. De uma hora para a outra, a pessoa resolve praticar esporte sem saber como está a pressão, a glicemia e o coração", afirma o presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, o médico José Francisco Kerr Saraiva."Quando você começa a se exercitar, a pressão sobe porque o coração é requisitado para uma demanda maior de sangue. O resultado pode ser a morte", diz o médico. Foi o que ocorreu com o humorista Bussunda, que morreu na Alemanha, durante a Copa do Mundo de Futebol de 2006, após uma partida de futebol com amigos.A editora de livros Luciana Pereira dos Santos Cunha, 49, de Petrópolis (RJ), é a típica atleta de verão. Há dois anos, é adepta da corrida e caminhada seis vezes por semana, uma hora e vinte minutos por dia, mas não o ano inteiro."No outono e no inverno não faço exercícios porque aqui é muito frio. Volto na primavera, quando o tempo começa a ficar mais quente", diz Cunha, que recomeçou as atividades físicas há 15 dias.O empresário Tom Borges, 48, de Santa Rita do Passa Quatro (248 km de SP), também admite que é no verão que se dedica mais aos exercícios."Sou o praticante de verão. Com a minha agenda de trabalho complicada, deixo os exercícios de lado. Quando volto, opto por correr na esteira, durante 40 minutos com intensidade alta. Sei que é prejudicial, mas conheço meu corpo", diz.Além do coração, o resto do corpo também sofre com o excesso repentino de exercícios sem orientação de um profissional."Há uma sobrecarga das articulações, porque o corpo não está acostumado com o exercício realizado. Existe o risco de lesões musculares, por falta de flexibilidade e coordenação motora, e aumentam as chances de lesões de ligamento de joelhos e ombros", diz Karina Hatano, médica com mestrado em medicina do exercício e do esporte.Durante o treino, de acordo com os especialistas, é preciso se hidratar e repor os sais. Se a atividade física durar até uma hora, com pequena e média intensidade, basta beber água. Caso seja longa e intensa, é recomendável acrescentar isotônico ou água de coco.Ao final, é preciso repor energia e a proteína. A quantidade depende da intensidade, tempo de treino, índice de gordura e massa muscular. Um nutricionista pode indicar o cardápio ideal para cada um."As pessoas acham que podem correr e fazer musculação de uma hora para a outra. É imprescindível fazer uma avaliação médica, evitar bebida alcoólica, parar de fumar, dormir bem e adotar hábitos e alimentação saudáveis", afirma Murilo Alves, personal trainer.Para ele, o ideal é começar com caminhadas leves três vezes na semana, aumentando progressivamente tempo e intensidade. Se a opção for pela musculação, treinar em dias alternados, com cargas leves e exercícios de adaptação muscular e cardíaca."A dor não é indício de bons resultados, como muitos pensam, mas que você fez algo errado ou exagerou nas atividades."Bom senso é um ótimo parceiro do esporte, de acordo com os especialistas consultados. "Não vou dizer que é preciso consultar um médico toda vez que atravessar a avenida Paulista, mas é importante procurar um médico antes de iniciar até mesmo uma caminhada. O médico do posto de saúde pode avaliar", explica Saraiva. ​CUIDADOS AO PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA- Realize um check up cardiológico antes de iniciar o treinamento para a prática esportiva;- Busque orientação com educador físico ou personal trainer;- Nunca faça exercício em jejum;- Redobre os cuidados se você tiver mais de 35 anos (a partir desta idade, o ataque cardíaco fulminante é a principal causa de mortes durante as atividades físicas) e histórico de doença cardíaca na família;Interrompa a atividade física e procure imediatamente atendimento médico em casos de:- dores no peito e/ou abdômen;- dores fortes e contínuas nas costas;- palpitação;- falta de ar ou dificuldade em respirar;- dificuldade em falar de forma clara;- formigamento no braço esquerdo;- cansaço excessivo;- náuseas e tonturas acompanhadas de suores frios;- novos sintomas para uma atividade que já estava acostumado a realizar.Alimentação:Adote uma dieta baseada em vitaminas, minerais e nos grandes nutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras). Exemplos de cardápio:- Pré-treino (de 30 minutos a 1 hora antes da atividade): 1 fruta ou 1 copo de suco + iogurte; 1 fatia de pão e 1 proteína, que pode ser ovo, queijo branco, queijo cottage, atum sem óleo ou peito de peru desfiado;- Durante o treino: hidrate-se e reponha os sais; para treinos de até 1 hora, de pequena e média intensidade, beba água; se passar de 1 hora e for intenso, acrescente isotônico ou água de coco;- Pós-treino: reponha a energia e a proteína; 1 copo de leite ou iogurte; ovo ou queijo (as quantidades dependem da intensidade, tempo de treino, índice de gordura e massa muscular.Dicas para iniciar atividade física corretamente:- Comece com caminhadas leves;- Progressivamente, aumente tempo de duração e intensidade;- Dê intervalo de 24 horas nesta primeira etapa;- Na academia, treine em dias alternados com cargas leves, e exercícios de adaptação muscular e cardíaca;- A dor não é indício de bom resultado, mas que o atleta fez algum exercício errado ou exagerou nas atividades;- Durma pelo menos oito horas por dia;- Evite consumo excessivo de álcool;- Não fume.Fontes: Sociedade Brasileira de Cardiologia, Assessoria Personal 360 e Instituto Cohen de Ortopedia, Reabilitação e Medicina do Esporte