Dupla é presa por homicídio e série de assaltos em Campinas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma dupla foi presa após cometer uma série de roubos e tentativas de assalto que causaram a morte de uma pessoa e deixaram outras três baleadas em Campinas (98 km de SP), entre a noite de sexta-feira (17) e madrugada deste sábado (18).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM foi comunicada sobre os crimes e começou a procurar os suspeitos. Em seguida, os policiais militares encontraram dois homens, um estudante de 21 anos e um vendedor de 23, com as mesmas características e vestimentas fornecidas pelas vítimas, caminhando pela rua.

Durante a abordagem, ambos apresentaram versões confusas sobre onde estavam e o que faziam. A dupla passou por reconhecimento e foi apontada pelas vítimas como responsável pelos crimes sofridos.

A vítima de latrocínio, um operador de máquina de 23 anos, chegou a ser levada para o hospital, onde morreu. Duas das pessoas baleadas foram atendidas e permaneciam no hospital até a publicação desta reportagem. Não há informações sobre o estado de saúde de ambas. Já a terceira vítima foi liberada após ser medicada.

Além da dupla detida, um vidraceiro de 25 anos foi preso por desacato, lesão corporal contra um PM e dano ao patrimônio. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.