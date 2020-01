Duas crianças morrem em decorrência das chuvas no Espírito Santo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas crianças morreram neste sábado (25) no Espírito Santo em decorrência das fortes chuvas na região. O número de vítimas chegou a nove esta semana.Uma criança de dez anos morreu após o deslizamento de terra sobre sua residência em Conceição de Castelo. Outra também foi vítima de deslizamento em Iúna.De acordo com balanço do Corpo de Bombeiros, o estado tem 149 desabrigados e 3.678 desalojados. A Defesa Civil mantém o plano de emprego em alerta máximo. A previsão ainda é de chuvas fortes na região.Em Castelo, a sede da prefeitura está inundada. Mais de 50 famílias do município estão ilhadas ou precisando de resgate em situação difícil. O Hospital Santa Casa da cidade está com dificuldade de acesso. Parte do local foi atingido pelas águas.