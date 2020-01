Dr. House agora comanda cruzeiro espacial

Divertida, mas não hilária. Assim é Avenue 5, nova série da HBO que estreou na madrugada de domingo, 19, para segunda. Ou, ao menos, são assim os dois primeiros episódios que o jornalassistiu em primeira mão a convite do canal.

Estrelada por Hugh Laurie, a trama começa no espaço 40 anos no futuro, no 25º dia de viagem da nave-spa-de-luxo Avenue 5. O eterno e duas vezes Globo de Ouro Dr. House agora é o capitão Ryan Clark, que tem de enfrentar um acidente no cruzeiro espacial, que deveria durar oito semanas ao redor de Saturno.

As consequências do desastre são o gancho para a comédia explorar desde os mais inocentes artifícios humanos de socialização, até aspectos sombrios da vida em coletividade. O que inclui críticas aos excessos do luxo, quais interesses são mais importantes em situações problemáticas e estruturas veladas de autoridade e gênero. A despressurização causa problemas e, além dos feridos pela calamidade, são revelados segredos nem tão escondidos assim. Apesar do cenário dramático, a trama não esconde a aposta no mais corriqueiro humor pastelão e os 30 minutos de cada episódio são suficientes para entreter sem cansar.

A maior falha da série é que, embora não subestime o público, também não chega a surpreender. A cadência da sitcom leva a piadas previsíveis. Mas há cenas engraçadíssimas, como o despejo no espaço dos corpos dos mortos no acidente. Um excelente uso de comédia do absurdo para espairecer o clima fúnebre.

O elenco feminino é, sem dúvida, a maior virtude da produção. Suzy Nakamura, como a executiva Iris Kimura; Lenora Crichlow, como a engenheira Billie McEvoy; e Nikki Amuka-Bird, como a controladora Rav Mulcair, têm atuações impagáveis. Elas são incumbidas de corrigir os erros dos homens que as rodeiam.

Enquanto as personagens femininas resolvem os problemas, os homens são o retrato do fracasso. Herman Judd (Josh Gad) é o bilionário empreendedor dono da Avenue 5, mais preocupado com os acionistas do que com a segurança. Com traços de Donald Trump demais para alegar coincidência, Judd é arrogante e não dá um passo sem apoio de Iris. Ryan Clark (Hugh Laurie) é o bem-intencionado capitão, mas quando a crise começa, ele é logo desmascarado por sua incompetência para pilotar e admite que seu papel é de incentivador da tripulação.

Por fim, o terceiro exemplo de homem fraude é Matt Spencer (Zach Woods), o gerente de atendimento ao cliente a quem faltam habilidades além de encenar calma. É outro que logo perde o controle e precisa ser acudido pela passageira Karen Kelly (Rebecca Front).

Avenue 5 é escrita e dirigida por Armando Iannucci (In the Loop e Veep), e tem Will Smith entre os produtores executivos. A produção é de Steve Clark-Hall.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.