Doria relaxa quarentena e só 17% de SP segue com restrições mais duras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira (10) a renovação da quarentena até dia 30 de julho e a melhora da classificação do litoral e interior.

A informação foi dada no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona oeste de SP, durante a 87ª coletiva de imprensa sobre medidas relacionadas ao coronavírus.

"Iniciamos uma nova fase na luta contra a pandemia, que marca gradualmente de forma segura o retorno à normalidade. Uma fase que resgata a nossa esperança", disse Doria, que voltou a dizer que vê o estado entrando no platô.

A Baixada Santista passou à fase amarela, assim como o Vale do Ribeira e regiões da Grande SP. Agora, esses locais poderão também abrir bares e restaurantes.

A maioria das regiões do interior também evoluiu para a fase laranja. Apenas três delas permanecem com as maiores restrições, na fase vermelha: Campinas, Ribeirão Preto, Franca e Araçatuba.

Cerca de 50% da população do estado de SP está na fase amarela, segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Ele afirmou que 83% da população está nas fases amarela e laranja —portanto, apenas 17% na fase vermelha.

A gestão também anunciou a reabertura dos parques estaduais e do Zoológico de São Paulo a partir de segunda (13).

Os parques que reabrirão são Água Branca, Villa-Lobos, Cândido Portinari, Ecológico do Tietê, Jardim Botânico, Safari, Cantareira e Jaraguá, além do zoológico. Os locais funcionarão de segunda a sexta, das 10h às 16h.

O estado atingiu 359.110 casos confirmados e 17.442 óbitos.